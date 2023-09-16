ЗСУ почали підготовку до форсування Дніпра поблизу Херсона – ISW

Біля Херсона українські військові почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра, йдеться в аналізі аналітичного центру «Інститут вивчення війни» (ISW).

«Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області», – кажуть аналітики.

Експерти наголошують, що російські військові «вірогідно, не мають необхідної кількості військ, аби захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, зважаючи на переміщення кількох елементів російським командуванням з Херсонської до Запорізької області».

«Російським силам бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки», – йдеться у звіті.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ.

Раніше надходили повідомлення про контроль ЗСУ над обмеженою територією поблизу руїн Антонівського мосту.