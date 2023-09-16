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Сили РФ обстріляли село на Херсонщині: пошкоджені будинки, відсутнє водопостачання

Наслідки обстрілів армією РФ Херсонщини, ілюстративне фото

У ніч проти 16 вересня армія РФ обстріляла Херсонщину, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Вночі російська армія атакувала Ольгівку. Крили вогнем цивільні обʼєкти. Пошкоджено сім приватних будинків та обʼєкти критичної інфраструктури, через що тимчасово припинено водопостачання населеного пункту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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