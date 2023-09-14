Обласна влада: двоє жителів Херсонщини поранені через російський обстріл

Російська армія обстріляла околиці села Миколаївка на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація 14 вересня.

«Поранення отримали двоє чоловіків, 37 та 42 роки. Їх шпиталізували до лікарні, де медики надають постраждалим медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

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Вночі на 14 вересня внаслідок обстрілу з боку російських військ четверо людей в Херсонській області були поранені, шестирічна дитина загинула.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.