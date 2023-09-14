Повітряні сили: війська РФ вночі запустили по Україні 22 «Шахеди»

Російські війська в ніч на 14 вересня атакували Україну 22 безпілотниками Shahed-136/131 із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Єйськ, Курськ (Росія), повідомило командування Повітряних сил. 17 дронів збили, йдеться в повідомленні.

Атака тривала з 21:00 по 02:30, запуски дронів фіксували в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської і Сумської областей.

Раніше сьогодні голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночівійськові збили над Дніпропетровською областю три запущені Росією безпілотники, через що були пошкоджені будинки і автомобілі, люди не постраждали.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, дронів, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.