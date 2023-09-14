На Дніпропетровщині збили три безпілотники, уламки пошкодили будинки – ОВА

У ніч на 14 вересня військові збили над Дніпропетровською областю три запущені Росією безпілотники, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість – пошкоджені. Понівечені й вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, по тому ж району російські військові били з важкої артилерії і «Граду». «Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з’ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих», – додав голова ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.