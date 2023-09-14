Прокуратура: 6-річна дитина загинула через обстріл РФ на Херсонщині

Шестирічна дитина загинула, ще четверо людей були поранені на Херсонщині в ніч на 14 вересня внаслідок обстрілу з боку російських військ, повідомила обласна прокуратура, яка почала розслідування.

«За даними слідства, 14 вересня 2023 року після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик. У тяжкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років», – йдеться в повідомленні.

Також поранення зазнали троє сусідів, «які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь».

У прокуратурі додали, що пошкоджені приватні будинки, господарські споруди.

Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу російські війська здійснили 82 обстріли області, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА, ПТРК, танків та авіації, внаслідок чого одна людина загинула, ще восьмеро – поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.