У Херсоні затримали коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ – СБУ

У Херсоні затримали інформаторку депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з «кураторів» тимчасово окупованої частини регіону, повідомили у Службі безпеки України.

«Зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата. Після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою «допомогу» у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України. Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників. Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. У подальшому ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона. За наявними даними, таким чином влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню», – розповіли у СБУ.

Жінці повідомили про підозру, вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.