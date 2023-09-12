Для ударів РФ по Львову шукав із в’язниці коригувальників на волі – СБУ про викриття чергового агента РФ

Служба безпеки повідомила про викриття чергового агента ФСБ, який із стін виправної колонії на Львівщині «сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області».

«Серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Для збору інформації, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих «на волі». Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму «куратору» з ФСБ. За кожне виконане завдання ворожа спецслужба «гарантувала» від 1 до 5 тисяч доларів. Сума залежала від важливості українського об’єкта», – розповіли в СБУ.

За даними слідства, зловмисником є 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

«Під час обшуку у фігуранта вилучено прихований мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу», – йдеться в повідомленні.

Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.