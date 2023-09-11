У Києві затримали нацгвардійця за підозрою у підготовці ударів РФ по столичних ТЕЦ – СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання у Києві контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала для підготовки повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

«Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ. Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що за кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого «куратора» з ФСБ від 100 до 1000 доларів.

«Розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів. Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, обом фігурантам повідомили про підозру за статтею про держзраду. Затриманий у Києві перебуває під вартою, заходи щодо затримання іншого фігуранта, який зараз за кордоном – тривають.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні.