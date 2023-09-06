«Встановлював GPS-маячок для ракетного удару по залізниці» – СБУ затримала агента ФСБ на Хмельниччині

Служба безпеки України заявила про затримання «на гарячому» агента ФСБ, який встановлював GPS-маячок для наведення російських ракет на об’єкт Укрзалізниці.



Як повідомляє пресслужба відомства, затриманий готував ракетний удар країни-агресора по одному зі стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці на Хмельниччині.



«Для цього фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. За сигналами «маячка» ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об’єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого «куратора» ФСБ», – йдеться у повідомленні.



Співробітники СБУ затримали чоловіка під час спроби встановлення електронного пристрою.



За даними слідства, затриманим виявився житель Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник «кримського» управління ФСБ.



Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), він перебуває під вартою.

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Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.