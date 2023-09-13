Прокудін: волонтерка та місцева жителька поранені через російський обстріл на Херсонщині

Російські війська обстріляли село Зміївка на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 13 вересня.

За повідомленням, на населений пункт скинули вибухівку з безпілотника.

«Постраждалі – 54-річна волонтерка та 68-річна місцева жителька. Обох поранених доставили до лікарні», – додав Прокудін.

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Раніше Херсонська ОВА повідомила, що через російські обстріли протягом дня постраждали 81-річна жінка та 74-річний чоловік.

Раніше влада повідомила, що за минулу добу в регіоні четверо людей зазнали поранень через російські обстріли.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.