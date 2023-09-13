Минулої доби на Запоріжжі через російські обстріли постраждала одна людина – ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що за минулу добу армія РФ здійснила понад сотню обстрілів майже 30-ти населених пунктів регіону.

«Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель – йому оперативно надали медичну допомогу», – повідомив Малашко.

За його даними, армія РФ поцілила ракетами по Запоріжжю та території між Сонячним та Володимирівським, здійснила сім РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малих Щербаків та Павлівки, 11 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, 6 російських авіаснарядів влучили по Оріхову. Повідомляється, що ще понад 70 артилерійських ударів припали на інші прифронтові міста і села.

«Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури», – повідомили в ОВА.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.