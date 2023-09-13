Війська РФ вкотре атакували південь Одещини, 6 людей поранені – ОВА

Російські війська у ніч на 13 вересня вкотре атакували південь Одещини, спрямувавши декілька груп ударних дронів по Ізмаїльському району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу», – написав Кіпер у телеграмі.

Читайте також: Україна потребує системи ППО для безпеки судноплавства в Чорному морі – Гуменюк

Внаслідок цього, за даними влади, поранені шестеро людей. «Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога», – додав він.

Із наступного дня після того, як Росія 17 липня вийшла із зернової угоди, російські війська розпочали майже щоденні обстріли півдня України, зокрема Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру.