ЗСУ: декілька груп безпілотників з Чорного моря прямують до Одещини

Декілька груп ударних безпілотників, ймовірно, Shahed з Чорного моря прямують до південних районів Одещини, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району в жодному разі не ігнорувати повітряну тривогу.

Близько 00:30 Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу в Одеській області.

Читайте також: Україна потребує системи ППО для безпеки судноплавства в Чорному морі – Гуменюк

Війська РФ протягом останніх днів практично щоденно ударними дронами атакують Одещину, внаслідок цих атак пошкоджень зазнає портова інфраструктура.