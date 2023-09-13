Ранкова атака військ РФ по Херсонщині – двоє людей постраждали

Війська РФ вранці 13 вересня завдали чергового удару по Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація.

«Через ворожий удар постраждала 81-річна жінка. У неї – мінно-вибухова травма та контузія. Потерпілу доставили до лікарні, де їй надають меддопомогу. Також через авіаційний удар по Одрадокамʼянці постраждав 74-річний чоловік. У місцевого жителя – поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузія. Зараз він знаходиться у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Раніше влада повідомила, що за минулу добу в регіоні четверо людей зазнали поранень через російські обстріли.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.