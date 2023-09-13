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Херсонщина: за добу в регіоні через обстріли військ РФ постраждали 4 людини

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області

За минулу добу четверо людей зазнали поранень через обстріли РФ на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів», БПЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск однієї крилатої ракети. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі, територію підприємства у Херсоні», – повідомив голова ОВА.

Частина обстрілів припала на вечір вівторка. Раніше повідомлялося, що постраждали троє чоловіків.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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