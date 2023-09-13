Херсонщина: за добу в регіоні через обстріли військ РФ постраждали 4 людини

За минулу добу четверо людей зазнали поранень через обстріли РФ на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів», БПЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск однієї крилатої ракети. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі, територію підприємства у Херсоні», – повідомив голова ОВА.

Частина обстрілів припала на вечір вівторка. Раніше повідомлялося, що постраждали троє чоловіків.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.