Війська РФ ввечері обстріляли Херсонщину, є постраждалі – ОВА

Російські війська ввечері обстріляли населені пункти Херсонщини, є постраждалі, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Окупанти обстріляли село Садове. Поранення плеча і ноги отримав 56-річний місцевий житель. Чоловікові надали меддопомогу, подальше лікування проходитиме амбулаторно. Ще один постраждалий – 20-річний працівник поліції. Його з травмою передпліччя та контузією шпиталізували», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, війська РФ також обстріляли Понятівку Дарʼївської громади – було влучання у приватний будинок, постраждав 38-річний чоловік.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.