На Куп’янському напрямку за добу не було жодного бойового зіткнення – Східне угруповання військ

На Куп’янському напрямку за останню добу між російськими та українськими військовими не було жодного бойового зіткнення, ймовірно, це пов’язано з тим, що російські війська зазнали втрат через дії ЗСУ на цьому напрямку, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Водночас, за його словами, бойові дії там тривають.

«За минулу добу не відбулося жодного бойового зіткнення (на Куп’янському напрямку – ред.). Таке інколи буває, противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов’язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубах поблизу Новоєгорівки та інших населених пунктів. Проте, це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій», – сказав Євлаш.

Він також розповів про успіхи української армії на Бахмутському напрямку, зокрема на південь від міста. Керівник пресслужби Східного угруповання військ підтвердив просування українських військ у селі Кліщіївка. Однак, каже, бойові дії там ще тривають. Аналітики DeepState напередодні повідомляли, що ЗСУ зачищають Кліщіївку від російських сил.

«Так, дійсно, в Кліщіївці маємо просування. Проте ще зарано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію, тривають бойові дії. Окрім цього, маємо успіхи в напрямку населеного пункту Андріївка, Бахмут і Курдюмівка. Ми маємо там успіх. Давайте не будемо йти наперед. Коли вже будуть точно відомо результати, тоді обов’язково повідомимо, щоб бути вже впевненими у нашій ситуації», – сказав Євлаш.

Водночас, за словами речника, у районі села Оріхово-Василівка, що на північ від Бахмута, російська армія утримує досить суттєві сили – приблизно 50 тисяч військових, дві з половиною тисячі танків, понад тисячу броньованих машин, приблизно 150 артилерійських систем та понад 120 реактивних систем.

«Там також досить потужні сили. Постійні такі атаки противника зараз – поблизу Оріхово-Василівка на північному фланзі Бахмута, свідчить про те, що противник все ще намагається шукати слабкі місця в нашій обороні. Проте безрезультатно», – сказав Євлаш.

На початку цього місяця він повідомляв, що на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ намагається «прорвати оборону ЗСУ», особливо в районі Новоєгорівки Луганської області.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися. Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.