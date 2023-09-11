Росія кидає під Куп'янськ нову армію: звідки вона і на що може бути здатна

Росія готується до реваншу на Сході – про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Командувач додав, що на Лиманський напрямок російській Генштаб перекинув частини новоствореної 25 загальновійськової армії РФ. З відкритих джерел можна дізнатися, що рекрутувати новобранців до неї із числа мешканців Далекого Сходу РФ почали лише на початку літа 2023 року, а бойове злагодження вона мала проходити з вересня по грудень цього року. Проте вже тепер новобранці, як виявилось, опинилися на фронті в Україні. Наскільки нова армія є боєздатною, чому Кремль вже зараз задіяв її для війни з Україною та чому вона з’явилася саме на Сході – розбиралось Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Стара-нова 25-та загальновійськова армія ЗС РФ

Президент Росії Володимир Путін вважає розпад СРСР «найбільшою геополітичною катастрофою» 20 століття, і це серед іншого проявляється в повсюдному використанні радянських лекал – від економіки до практики політичних переслідувань і методів веденні війни проти України. Нова армія не стала виключенням: армія із такою самою назвою вже була у Радянському Союзі.

Вона – як і нинішня – була сформована у Приморському краї на Далекому Сході й проіснувала з 20 червня 1941 року до жовтня 1945 року. Воювали солдати 25-ї армії в тому ж регіоні, де і жили – витіснили японців з кількох портів і міст, які тепер перебувають у складі Китаю та КНДР.

Про завершення формування «резервної армії» 22 червня оголосив на нараді Путіна з членами Радбезу РФ міністр оборони Сергій Шойгу. В російських місцевих ЗМІ активно писали про рекрутинг у цю армію з початку червня 2023 року. Заманювали в першу чергу грошима.

Чимало офіційних ресурсів місцевої влади Приморського краю РФ у соцмережах опублікували матеріали про набір у нову 25-ту армію з рекордною одночасною виплатою в 600 тис. руб. (трохи більше 4700 дол. за середнім курсом у банках на 8 вересня – ред.). Після укладення контракту з МО РФ, – ще понад 200 тис. руб. (близько 1570 дол. за середнім курсом у банках – ред.) щомісяця.

Навіщо Росії нова армія?

Ключовою причиною військові та експерти називають просування Росії на Півдні. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті 1 вересня зазначили, що підрозділи 25-ї армії мають замінити частини 41-ї загальновійськової армії. Останніх мають перевести на поки що не встановлену аналітиками ділянку фронту на Півдні.

На думку військового аналітика Івана Ступака, 25-та армія на Куп’янському напрямку – це намагання «посадити на шпагат» Генштаб ЗСУ.

«Чим більше наші військові вгризаються в оборону на Півдні, тим більше ставиться задача – ах так, ви на Півдні, тоді ми йдемо на Сході. Швидше за все, має місце спроба посадити український Генштаб на шпагат», – припустив він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

На думку аналітика, росіяни розраховують на те, що український Генштаб передислокує резерви із Мелітопольского і Бердянського напрямків – де найактивніше розвивається наступ ЗСУ – із ціллю зупинити агресора на Сході. Далі, на думку Ступака, Росія розраховує на виснаження сил ЗСУ за 2-3 місяці – і перехід України до «глухої оборони». Після цього Росія може вийти із пропозицією перемир’я, але «з урахуванням поточних геополітичних реалій», – тобто, на умовах агресора.

На що може бути здатна нова армія Росії?

На формування 25-ї армії в РФ на початку серпня звернула увагу британська розвідка. Там зауважили, що Росія рідко формує нові самодостатні загальновійськові організації, такі як загальновійськові армії. І пригадали провал попереднього такого експерименту Росії.

«Винятком був лише створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав себе погано», – йшлося в повідомленні Міноборони Великої Британії 2 серпня.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю в кінці серпня заявив, що 25 армія була створена як стратегічний резерв – бо замість резервів у Росії «порожнеча». За даними ГУР, ця армія мала бути приведена в боєздатний стан до жовтня-листопада.

«Знаєте, що сталось? Вона (25-та армія – ред.) вже станом на зараз недокомплектована, абсолютно без навчання бере участь у бойових діях і пішла не на підсилення, що цікаво, а на заміну 41-й [загальновійськовій армії ЗС РФ], яка почала свій повільний рух у південному напрямку – на посилення своїх угрупувань на Запоріжжі, де йдуть наші наступальні дії», – зазначив Буданов.

За його словами, підрозділи 25-ї армії почали брати участь у бойових діях на Луганщині.

Фахівці ISW раніше прогнозували, що через проблеми з резервами російське командування змушене визначати якісь ділянки фронту більш пріоритетними – і на них кидати обстріляних солдатів, а їх заміняти новачками. Аналітики скептично ставляться до підготовки військових цієї нової армії і сумніваються в її боєздатності – враховуючи поспішне розгортання. З такими оцінками згоден і військовий аналітик Іван Ступак.

«По-хорошому, щоб зробити з необстріляної людини більш-менш пристойного військового, який знає, в яку сторону бігти, коли бігти, коли не бігти, коли повзти, коли копати – потрібно мінімум 3-4 місяці, навіть 6 місяців. Це така цифра, щоби привести до тями людину, дати їй загальну картину розуміння, як що робиться», – зауважує Ступак і констатує, що солдати нової армії РФ фактично потрапили на фронт без підготовки.

Скільки їх?

Є сумніви не лише щодо якості підготовки солдат нової армії, а й самого їхнього існування. Шойгу на Радбезі деталей щодо її чисельності та складу не навів. За даними американського Інституту вивчення війни, 25-та армія має налічувати близько 30 тисяч осіб у мотострілецьких дивізіях та невизначену кількість танкістів та артилеристів. Однак аналітики зауважували, що на наразі (звіт від 1 вересня – ред.) невідомо, які елементи вже сформовані.

Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки писало, що без нової великої хвилі обов’язкової мобілізації Росія «навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію».

Своєю чергою Ступак зазначає, що в Росії поширена практика приписок, коли солдати існують лише на папері – аби лиш «відзвітувати нагору».

«Дмитро Медведєв заявляв, що «ми набрали 280 тис. людей» (3 вересня заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що з початку 2023 контракти з МО РФ уклали 280 тис. осіб – ред.). За чий рахунок? За який рахунок? Що це за люди, на що вони здатні, чи є ці люди взагалі? Тому що часто в РФ мають місце приписки. Я думаю, що тут без приписок не минулось – стосовно кількості», – пояснив віськовий аналітик.

Щодо перспектив реваншу Росії на Сході за допомогою, зокрема, і нової армії, Ступак пропонує згадати широкоанонсований зимовий наступ Росії на початку 2023-го – тоді Росії не вдалося просунутися на жодному із напрямків.

«Понад те, на Сході, Куп’янський напрямок, з січня 2023 року РФ щодня давить, намагається продавити оборону українських військ, бойові дії не припиняються ні на хвилину. Цілком можливо, що наші військові просто довго розмотують, по дрібницях, тонким шаром масла російські війська на всій ділянці фронту, не даючи їм зібратися і один великий кулак», – припускає він.

Тим часом на Заході на протилежну змінилась риторика щодо українського наступу. Замість закидів щодо повільності, пробуксовування, «неправильної» тактики тепер – високі оцінки, оптимістичні очікування і додаткові пакети військової допомоги на сотні мільйонів доларів. ЗСУ прорвали «лінію Суровікіна» і продовжують просуватись на Півдні, одночасно рухаючись вперед на Бахмутському і стримуючи потужний натиск війська агресора на Куп’янському напрямках.

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