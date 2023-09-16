У ВМС підрахували, скільки кораблів тримає Росія у Чорному морі

Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів, ракетоносіїв серед них немає, йдеться в повідомленні Військово-Морських сил Збройних сил України.

«Станом на 8:00... у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 ворожих кораблів», – зазначається у зведенні.

За даними ВМС ЗСУ, в Азовському морі Росія тримає 4 кораблі, у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває один корабель РФ.

Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 20 суден, які прямували в Азовське море, з них 4 рухалися з протоки Босфор, а також 20 суден – до Чорного моря, з яких п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У Севастополі в ніч проти 13 вересня пролунала серія гучних вибухів, звуки супроводжувалися яскравими спалахами та задимленням. Було зафіксовано три епіцентри займання, зокрема на території Севастопольського морського заводу: два в Південній бухті та один – у Корабельній. Ці дані підтверджуються супутниковими даними на спеціалізованому ресурсі firms.modaps.eosdis.nasa.gov.

Міністерство оборони Росії заявило, що удару завдали Збройні сили України нібито 10 крилатими ракетами та безпілотними катерами. Також відомство підтвердило пошкодження двох російських військових кораблів. Місцева влада Севастополя повідомляла про 24 постраждалих.

В українській розвідці заявили, що пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен РФ, і зауважили, що ці судна, найімовірніше, не зможуть відновити.