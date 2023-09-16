Армія РФ може готуватися до атак на енергетику України взимку – британська розвідка

Російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Британська розвідка зазначила, що «минулої осені та зими Росія часто використовували для атак України крилаті ракети повітряного базування, особливо Х-101 та Х-102 (AS-23a KODIAK)».

За інформацією Міноборони Британії, російські військові використовували стратегічну авіацію, щоб «завдавати ударів з глибини території РФ».

При цьому звіти з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року витрати на виробництво ракет скоротилися, але влада РФ каже про збільшення темпів виробництва.

«Таким чином Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси ракет. Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими», – кажуть у розвідці.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.