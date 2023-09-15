У Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги для України

США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України, йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.

«Ми готуємо новий пакет військової допомоги для України», – сказав Салліван.

За його словами, новий пакет допомоги планують оголосити вже наступного тижня.

Радник Байдена не уточнив, що саме увійде до нього. Також невідома його вартість.

На початку вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів.

За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Вашингтон надав Україні 43,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, 2,9 млрд доларів гуманітарної допомоги і 20,5 млрд доларів бюджетної підтримки через механізми Світового банку.