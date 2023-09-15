Байден зустрінеться із Зеленським 21 вересня – Салліван

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому Домі у четвер, 21 вересня, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.



«Вона (зустріч - ред.) безумовно відбудеться в критичний час, тому що Росія відчайдушно шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея, для її жорстокої війни проти України», – сказав Салліван під час брифінгу.

За його словами, також очікується зустріч Зеленського з лідерами Конгресу обох політичних партій під час перебування у Вашингтоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський, ймовірно, вирушить у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою «формулу миру».

Згодом у медіа з'явилося повідомлення про ймовірну зустріч Байдена і Зеленського після засідання Генасамблеї ООН.

Попередня зустріч Зеленського і Байдена відбулася 12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Востаннє Зеленський відвідав Вашингтон у грудні 2022 року. Тоді він зустрівся з Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу в Капітолії.