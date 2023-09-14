Reuters: наступного тижня очікується зустріч Зеленського і Байдена

Президент США Джо Байден, як очікується, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі наступного тижня після засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.

За даними агенції, також наступного тижня в Нью-Йорку Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Напередодні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що Зеленський і Нетаньягу зустрінуться найближчими днями у Нью-Йорку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський, ймовірно, вирушить у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою «формулу миру».

Попередня зустріч Зеленського і Байдена відбулася 12 липня на полях саміту НАТО у Вільнюсі.