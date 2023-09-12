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Посол: Зеленський і Нетаньягу зустрінуться найближчими днями в США

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський, ймовірно, вирушить у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що український президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрінуться найближчими днями в США. Про це він написав у соцмережі твіттер.

За його словами, зустріч відбудеться у Нью-Йорку найближчими кількома днями під час Генасамблеї ООН.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський, ймовірно, вирушить у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою «формулу миру».

Генасамблея ООН наступного тижня проведе засідання.

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