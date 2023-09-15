Україна «найближчим часом» отримає понад десять танків Abrams – Данілов

Україна вже «найближчим часом» отримає понад десять танків Abrams, обіцяних США, зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі «Українському радіо».

«Щодо постачання «абрамсів», – найважчих танків у світі, які важать 80 тон, то вони найближчим часом надійдуть до нашої країни. Наші стратегічні партнери, США, в цьому випадку нас не підводять. Найближчим часом ці танки будуть боронити нашу країну», – сказав Данілов.

За його словами, танків буде більше, ніж повідомлялося раніше.

«Їх (танків – ред.) буде понад десять. Й на сьогодні відповідна кількість навчальних екіпажів набуває навичок володіння цією сучасною зброєю», – зазначив секретар Радбезу.

7 серпня американський телеканал CNN повідомляв, що США схвалили першу партію танків Abrams для відправлення в Україну.

Раніше в Пентагоні не називали точних термінів, говорячи, що поставки Abrams можуть очікуватися восени 2023 року.

Українські військові у травні розпочали навчання на танках Abrams.

У січні Вашингтон погодився надати Україні 31 танк Abrams. Це стало несподіванкою, оскільки цьому передували заяви про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою. Після цього уряд Німеччини, яка тривалий час вагалася, погодився укласти альянс щодо постачання Україні танків Leopard 2. Ці танки вже прибули в Україну.