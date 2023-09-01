Україна має отримати перші десять танків Abrams в середині вересня – ЗМІ

Україна має отримати перші десять із 31 обіцяного танка Abrams в середині вересня, повідомило 31 серпня видання Politico з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони США та інше джерело.

Десять танків наразі перебувають у Німеччині на завершальному ремонті, сказав представник оборонного відомства США. Після цього їх відправлять в Україну.

За даними видання, близько 200 українців пройшли навчання на танках на полігонах армії США в Німеччині.

Офіційні особи США сподіваються, що танки Abrams, коли вони прибудуть, допоможуть Україні отримати перевагу у її боротьбі за повернення своїх територій.

7 серпня американський телеканал CNN повідомляв, що США схвалили першу партію танків Abrams для відправлення в Україну.

Раніше в Пентагоні не називали точних термінів, говорячи, що поставки Abrams можуть очікуватися восени 2023 року.

Українські військові у травні розпочали навчання на танках Abrams.

У січні Вашингтон погодився надати Україні 31 танк Abrams. Це стало несподіванкою, оскільки цьому передували заяви про «надто велику складність» і «труднощі технічного обслуговування» танків при їх застосуванні безпосередньо на полі бою. Після цього уряд Німеччини, яка тривалий час вагалася, погодився укласти альянс щодо постачання Україні танків Leopard 2. Ці танки вже прибули в Україну.