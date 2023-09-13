«Оборона й безпека – це перший пріоритет» – Зеленський провів нараду щодо держбюджету-2024

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету наступного року.

За його словами, на нараді були окреслені пріоритети в бюджеті – це оборона і безпека, підтримка ветеранів, соціальні видатки та цифровізація.

«Головне – захист нашої держави й людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто трильйон шістсот мільярдів гривень. Щонайменше! Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати», – розповів він у своєму відеозверненні.

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Зеленський також повідомив, що доручив прем’єру «підготувати основу» для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що розробка проєкту держбюджету-2024 вже на фінальній стадії, уряд схвалить його до 15 вересня. За його словами, пріоритетом буде сектор безпеки та оборони.

У держбюджеті-2023 на фінансування сектору безпеки та оборони заклали понад один трильйон гривень, що становить приблизно 20% ВВП.