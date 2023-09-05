Уряд схвалить проєкт держбюджету-2024 до 15 вересня – Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Його (проєкту держбюджету – ред.) розроблення вже на фінальній стадії. Пріоритетом номер один, як і цього року, буде сектор безпеки та оборони: техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди», – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, другим акцентом бюджету стане зарплата лікарів, учителів і соціальні виплати.

«Плануємо на наступний рік двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, фінансуватимуться субсидії, допомога ВПО та інші виплати», – сказав Шмигаль.

Третій пріоритет, за його словами, це відновлення. «Для нас важливо продовжити і завершити проєкти відновлення, які вже стартували, а також розпочати нові», – додав він.

У держбюджеті-2023 на фінансування сектору безпеки та оборони заклали понад один трильйон гривень, що становить приблизно 20% ВВП.