Не здолає? Наскільки Росія готова до тривалої війни проти України

7 вересня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів – наступного дня після виділення попереднього на 175 мільйонів.

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До нового траншу увійшло обладнання для української ППО, снаряди для HIMARS, обладнання для розмінування та ще багато чого. Американська військова промисловість почала збільшувати виробництво снарядів та військової техніки, очевидно, готуючись до тривалої війни Росії проти України. Ті самі процеси відбуваються і в країнах ЄС – їхня військова допомога ЗСУ вже перевищила допомогу Вашингтона за вартістю.

Росія ж, на думку оглядачів, не може покрити власним виробництвом втрат техніки та витрати боєприпасів, які відбуваються в Україні. Кремль розконсервує радянські танки, БМП та артилерійські снаряди, намагаючись відповідати нинішньому темпу боїв на фронтах.

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На тлі дефіциту снарядів радянських калібрів Росія, за твердженням розвідки США, має намір просити їх у міжнародного вигнанця Північної Кореї. Крім КНДР, Ірану і, можливо, Китаю, Кремль не має партнерів у війні проти України.

Також, зважаючи на колосальні втрати агресора на фронтах, у Росії поповзли чутки про нову «часткову» мобілізацію – хоча попередня, оголошена рік тому, де-факто триває. Подібна заява, на думку аналітиків, загрожує Путіну можливими протестами та економічними проблемами.

Головні питання випуску:

Як Росія збирається дотягнути війну з Україною до виборів у США, на результат яких, судячи з усього, сподівається?

Наскільки економіка і самі росіяни готові до тривалої війни?

І чи наважиться Путін на нову мобілізацію?