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«Стійкість демократії і остаточне очищення від олігархічного впливу в Україні» – Зеленський заявив про підготовку концептуальних кроків

«маємо остаточно ліквідувати будь-який олігархічно-корупційний вплив на органи державної влади в Україні та гарантувати стійкість демократії в Україні – довгостроково» – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення «широкої наради» з представниками правоохоронних та антикорупційних органів, Верховної Ради України, Кабміну та генерального прокурора.

«Так само в нашій державі є інші виклики – ми маємо реалізувати всі інші елементи справедливості для наших громадян, бо це є обіцянка наша для України як у боротьбі з зовнішнім ворогом, так і внутрішніми щоденними загрозами і викликами. Це стосується і захисту нашої національної безпеки, і остаточного очищення від олігархічно-корупційного впливу в Україні. І недопущення будь-якого встановлення нових олігархічних чи подібних кланів. Тому потрібен концепт фундаментальних заходів, заходів державної політики, які дозволять забезпечити реальне відчуття справедливості, навіть не відчуття, а реалізацію справедливості в Україні», – заявив він у відео, оприлюдненому в телеграмі.

За його словами, такі заходи є дуже потрібними, вони мають бути в дуже конкретних проявах державної політики.

«Потрібен конкретний покроковий план реалізації цього концепту, щоб це не було черговим просто документом, а дуже практичним досягненням», – наголосив Зеленський.

У телеграмі Зеленського додається, що потрібно «остаточно ліквідувати будь-який олігархічно-корупційний вплив на органи державної влади в Україні та гарантувати стійкість демократії в Україні – довгостроково», і зауважується, що сьогодні були запропоновані відповідні «концептуальні кроки та план заходів для їх реалізації».

«Закон про олігархів» (антиолігархічний закон) був ухвалений у вересні 2021 року. Проте, повідомляв у червні міністр юстиції Денис Малюська, Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію «закону про олігархів» через війну.

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