Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію «закону про олігархів» – Малюська

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію «закону про олігархів» через війну, повідомив міністр юстиції Денис Малюська після засідання комісії.

«Дискусії були вкрай важкими і важливими… Ключове рішення, яке ухвалила Венеційська комісія: рекомендувати Україні відкласти імплементацію закону про олігархів з огляду на війну. Справа в тому, що війна істотно змінює баланс сил в Україні: істотно зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни і тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, правову систему вкрай складно», – сказав Малюська у відео, оприлюдненому на його фейсбук-сторінці.

Таким чином, за його словами, закон про олігархів – «поки що на паузі».

«Але ця пауза триватиме недовго, і ми повернемося до цього питання разом із Венеційською комісією», – сказав міністр.

«Закон про олігархів» (антиолігархічний закон) був ухвалений у вересні 2021 року, на стадії формування досі перебуває реєстр олігархів.

Після початку російського широкомасштабного вторгнення Україна подала заявку на членство в Європейському союзі. В червні 2022 року Україна отримала статус країни-кандидата. Паралельно було узгоджено, що до кінця 2022 року Київ має виконати сім вимог ЄС. Серед цих вимог – боротися із впливом олігархів.