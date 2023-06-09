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Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію «закону про олігархів» – Малюська

Таким чином закон про олігархів – «поки що на паузі», сказав міністр

Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію «закону про олігархів» через війну, повідомив міністр юстиції Денис Малюська після засідання комісії.

«Дискусії були вкрай важкими і важливими… Ключове рішення, яке ухвалила Венеційська комісія: рекомендувати Україні відкласти імплементацію закону про олігархів з огляду на війну. Справа в тому, що війна істотно змінює баланс сил в Україні: істотно зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни і тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, правову систему вкрай складно», – сказав Малюська у відео, оприлюдненому на його фейсбук-сторінці.

Таким чином, за його словами, закон про олігархів – «поки що на паузі».

«Але ця пауза триватиме недовго, і ми повернемося до цього питання разом із Венеційською комісією», – сказав міністр.

«Закон про олігархів» (антиолігархічний закон) був ухвалений у вересні 2021 року, на стадії формування досі перебуває реєстр олігархів.

Після початку російського широкомасштабного вторгнення Україна подала заявку на членство в Європейському союзі. В червні 2022 року Україна отримала статус країни-кандидата. Паралельно було узгоджено, що до кінця 2022 року Київ має виконати сім вимог ЄС. Серед цих вимог – боротися із впливом олігархів.

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