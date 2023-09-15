Єврокомісія вирішила не продовжувати обмеження українського агроімпорту до східних держав ЄС

Єврокомісія, попри заклики сусідніх з Україною держав ЄС, зокрема Польщі й Угорщини, не подовжила дію обмежувальних заходів, якими заборонявся агроімпорт української пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника до п’яти держав Євросоюзу, що межують із Україною – Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Болгарії.



«Було зроблено висновок, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли», – сказано в заяві Єврокомісії.

Водночас, як йдеться в заяві, Україна погодилася запровадити саморегулювання, щоб уникати викривлень на агроринках сусідніх із нею країн ЄС.



«Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи (зокрема, наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків зерна. До цього часу Україна має запровадити з 16.09.2023 ефективні заходи контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах», - повідомляє Єврокомісія.



Повідомляється, що свій план дій Україна має презентувати не пізніше завершення робочого дня у понеділок, 18 вересня 2023 року, і спільно з Єврокомісією вона відстежуватиме ситуацію, щоб «мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації».



«Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень, поки дієві заходи з боку України діють і повністю працюють», – йдеться в заяві.

У травні Єврокомісія дозволила Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. П’ять країн регіону намагалися захистити власні сільськогосподарські сектори на тлі потоку продуктів з України, звинувачуючи імпорт у падінні цін на місцевих ринках.

Обмеження мали закінчитися 15 вересня, однак Угорщина та Польща попросили комісію продовжити їх. Натомість парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.