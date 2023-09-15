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Зеленський провів засідання Ставки: говорили про майбутні операції ЗСУ

«Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх», – Володимир Зеленський про підсумки Ставки

У п’ятницю, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, під час засідання було проведено детальний огляд ситуації на фронті на усіх напрямках. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувачі щодо обстановки у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та на півдні.

«Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх», – розповів Зеленський про підсумки Ставки.

Також, за словами президента, учасники Ставки засідання «порушили питання постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту».

«На Ставці була і велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості щодо динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування», – розповів Зеленський.

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