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Війна

Успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку: що загрожує російським сила на сході України

У пабліках російські окупанти виказують занепокоєння щодо можливої втрати Бахмута
  • Бої: Андріївка, Кліщіївка

ЗСУ офіційно підтвердили звільнення Андріївки на Донеччині. Про звільнення Кліщіївки повідомили у Полку Костуся Калиновського, утім пізніше видалили свій допис та відео, де бійці крокують населеним пунктом.

У пабліках російські окупанти виказують занепокоєння щодо можливої втрати Бахмута. Що відбувається на Бахмутському напрямку?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Бомба впала на житловий район Нової Каховки

В окупованій Росією Новій Каховці під обстріл потрапив житловий район Сокіл. Ймовірно, могла впасти російська керована авіабомба, вважає мер окупованого міста.

Подробиці від речниці Сил оборони півдня України.

  • США розширили санкції проти Росії

США запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 70 фізичних осіб та близько 100 компаній. Як відчує нові санкції Росі?? Подробиці від Надзвичайного та Повноважного Посол України в США.

  • Шуфрич і держзрада

СБУ прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича. Пізніше йому повідомили про підозру у державній зраді. В СБУ повідомили, що зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність депутата.

У п’ятницю 15 вересня увечері Печерський районний суд обирає Шуфричу запобіжний захід.

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