Гуменюк підтвердила падіння авіабомби армії РФ на житловий будинок у Новій Каховці

Керована авіабомба російської армії поцілила по житловому будинку в окупованій Новій Каховці, цю інформацію у коментарі Радіо Свобода підтвердила Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

За її словами, російські військові спрямували керовані авіабомби на Бериславський район і одна з них – не долетіла.

«Бомба неправильно запрограмована, неповноцінно споряджена, здетонувала, впавши в житловий квартал Нової Каховки», – розповіла вона.

За її словами, щонайменше чотири багатоповерхівки було «суттєво пошкоджені, є інформація про жертви серед місцевого населення (дані наразі ще уточнюються)».

«Авіабомба була прицільно направлена по Бериславщині, але не долетіла через прорахунки чи недосконалість», – каже Гуменюк.

Вранці 15 вересня жителі окупованої Нової Каховки на Херсонщині повідомили про вибух. Згодом в соцмережах почали з’являтися відео та дописи, що під обстріл потрапив житловий район «Сокіл». Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, попередньо, на будинки впала авіабомба з російського літака.

Володимир Сальдо, призначений Кремлем керувати захопленою частиною Херсонської області, у своєму телеграм-каналі заявив, що місто нібито «обстріляли українські військові з важкого озброєння». Він стверджує, що одна людина загинула, 12 – поранені, пошкоджені чотири багатоповерхівки: в квартирах вибиті вікна, посічені зовнішні стіни, двори завалені уламками.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.