Російські окупанти закрили у Маріуполі всі дитячі відділення у лікарнях – міськрада

Російські окупанти закрили у Маріуполі всі дитячі відділення у лікарнях, повідомляє пресслужба міської ради.

За словами місцевих, у Маріуполі знищені «майже всі лікарні». А в тих медзакладах, які залишились, немає дитячих відділень. Тепер, для того щоб лікувати дітей при гострих станах їх треба везти до Донецька, зазначає місцева влада.

«У дитини стався набряк Квінке, три лікарні об'їздили, скрізь розвели руками, ніякої допомоги», – скаржаться місцеві.

Редакція Радіо Свобода наразі не може перевірити цю інформацію із незалежних джерел через окупацію міста російськими військами.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».