На житлові будинки в Новій Каховці впала, ймовірно, російська авіабомба – мер

Вранці 15 вересня жителі окупованої Нової Каховки на Херсонщині повідомили про вибух. Згодом в соцмережах почали з’являтися відео та дописи, що під обстріл потрапив житловий район «Сокіл». Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, попередньо, на будинки впала авіабомба з російського літака.

«Ворог час від часу обстрілює правий берег якраз КАБами, і сьогодні він вранці цю операцію виконував. І дійсно, мені людина розповідала, яка їхала з велосипедом на дачу, каже: летіла з боку Криму, якраз долітають до Тополівки, Райського, якраз там де уріз дачних кооперативів міста. І я, каже, побачив три бомби, дві пішло на правий берег, а одна впала, бачу, що вона впала набагато ближче», – розповів Коваленко.

Він впевнений, що руйнації не схожі на артобстріл.

«Тому що сила руйнацій настільки величезна, що в один вибух повилітало все. Там одразу оточили цей район, цей квартал оточили вороги своїм особовим складом. Почали туди приїжджати, обхід робити», – сказав міський голова.

Про загиблих чи поранених йому невідомо.

«Нікому не дають можливість це побачити, тим більше сфотографувати. Те, що там автомобілі, на яких їх намагаються вивезти, таку інформація отримував буквально з вуст людини, яка це бачила. Бомба впала в двір, а будинки ці по периметру, як замкнутий простір. Вся ця хвиля вибухова відбулася, майже в межах чотирьох будинків», – додав він.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань також повідомив, що по житлових будинках «прилетіла» керована авіабомба (КАБ), випущена з російського літака, яка, ймовірно, не долетіла до правого, звільненого, берега Херсонщини.

Володимир Сальдо, призначний Кремлем керувати захопленою частиною Херсонської області, у своєму телеграм-каналі заявив, що місто нібито «обстріляли українські військові з важкого озброєння». Він стверджує, що одна людина загинула, 12 – поранені, пошкоджені чотири багатоповерхівки: в квартирах вибиті вікна, посічені зовнішні стіни, двори завалені уламками.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.