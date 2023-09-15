«Виживати або виїжджати». Як зимуватиме Херсонщина, де критична ситуація?

Як Херсонщина готується до опалювального сезону цього року? Наскільки відрізняється ситуація на правобережній і окупованій частині області? Як переживуть зиму жителі області, будинки яких пошкоджені через обстріли або затоплення, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У селах вздовж Дніпра на Херсонщині відновити електропостачання неможливо через обстріли, а також масштабні руйнування мережі, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зокрема, йдеться про Садове, Понятівку, Тягинку, Ольгівку та інші населені пункти вздовж річки. За словами очільника ОВА, ведуться роботи з відновлення електропостачання мікрорайону «Корабел» («Острів») у Херсоні.

Зокрема, йдеться про Садове, Понятівку, Тягинку, Ольгівку та інші населені пункти вздовж річки. За словами очільника ОВА, ведуться роботи з відновлення електропостачання мікрорайону «Корабел» («Острів») у Херсоні. Підприємство «Херсонтеплоенерго» має достатньо резервів для забезпечення опаленням мікрорайону цієї зими, заявив херсонському виданню «Мост» представник Херсонської міської військової адміністрації Сергій Орєхов . Він зазначив, що за потреби і в разі проблем з опаленням з «Острова» евакуюють місцевих жителів. Однак евакуація відбуватиметься лише за бажанням людей.

. Він зазначив, що за потреби і в разі проблем з опаленням з «Острова» евакуюють місцевих жителів. Однак евакуація відбуватиметься лише за бажанням людей. В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», опублікованому 1 вересня, голова Херсонської ОВА зазначив, що готовність Херсона до опалювального сезону складає 70%. За його словами, централізоване опалення залишилось лише в цьому місті.

Втім, у селах правобережної Херсонщини є потреба у дровах, вугіллі і біопаливі, розповів Прокудін. За його словами, держава має виділити кошти на закупку деревини й будь-якого матеріалу для опалювання. Тому що 30 населених пунктів – досі без світла й, окрім пічок-буржуйок і котлів, там немає чим опалюватись. Щоб закрити потребу людей у паливній деревині, потрібен 1 млрд 400 млн грн.

«Без електропостачання»

Жителька Херсона Олена Маляренко розповіла «Новинам Приазов’я», що у частинах міста, які не постраждали від затоплення і обстрілів, ситуація з комунальною інфраструктурою стабільна. Втім, деякі місцеві жителі, будинки яких постраждали, скаржаться, що їм не можуть відновити електроенергію.

Бо багато хто втратив роботу, багато хто постійно витрачає зайві кошти на ремонт, бо вікна б’ються, дах треба лагодити

«Під час війни начебто люди повірили, що їм або простять борги, або дозволять погашати після припинення бойових дій, і дехто дійсно не платив. Бо багато хто втратив роботу, багато хто постійно витрачає зайві кошти на ремонт, бо вікна б’ються, дах треба лагодити. А тепер виявилося, що без погашення боргів їм не готові відновлювати електрику», – каже жителька Херсона.

Найважча ситуація зараз у мікрорайоні «Острів», каже жінка. У деяких будинках газ і електрику відновили, втім, у більшості – ні. У решти районів готовність до опалювального сезону набагато краща.

«Генераторів трошки завезли, буржуйки трошки є. У нас десь одна четверта міста, має серйозні проблеми. Далі проблеми точкові – це будинки, де були прильоти. Тобто немає боргів, немає питання, приїдуть, відновлять, якщо безпекова ситуація дозволяє. Є борги – виникають питання, хто їх буде гасити. І якщо в будинку багато боржників, а залишилося 2-3 квартири, то знову-таки є питання. Люди сподіваються, що вони самі якось протягнуть цю зиму, якщо вона буде тепла, багаття, буржуйки купують», – додала жителька.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що обговорили нарахування споживачам за електрику. За його словами, в громадах буде проведено звіряння показів лічильників. Таким чином приведуть у відповідність фактичне споживання й оплати населення.

«Споживання електрики скоротилось на 50%»

Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів, що у Херсоні тепло планують подати до будинків, які підключені до теплопостачання.

«Зараз постійні обстріли міста заважають готуватися до опалювального сезону, шкодять деяким об'єктам інфраструктури. Але зараз вже близько 80% готові до опалювального сезону. Якщо не буде ніяких інцидентів, то будемо подавати тепло», – запевнив він.

Питання щодо електрики ще вирішується, каже речник. Він пояснив, що можливі планові відключення світла, якщо вони будуть по всій Україні.

На 50% менше споживає електрики Херсонщина зараз

«Що стосується Херсону та Херсонської області, то тут в нас немає такого переспоживання великого, тому що в нас залишилось 30% населення, і тому, звичайно, ми не споживаємо стільки, скільки споживали до війни. Думаю, на 50% менше споживає Херсонщина зараз. Звичайно, будуть працювати такі великі підприємства, які качають і воду, і працюють на водовідведення. Тому в цих підприємствах буде така ж сама потреба в електроенергії. Але також багато підприємств і промисловості не працюють, тому в нас буде меншим споживання електрики, ніж було до війни», – поясним посадовець.

Щоб відновлювати подачу електроенергії до мікрорайону «Острів», потрібно більше фахівців, зараз їх не вистачає, зазначив Толоконніков.

Про випадки відмови у відновленні електропостачання речник радить повідомляти військову адміністрацію або «Херсонобленерго». Також він закликав не довіряти електрикам, які обіцяють відновити електроенергію за гроші.

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«Люди розраховують тільки на себе»

Голова Бериславської районної ради Дмитро Сливченко розповів, що ситуація з підготовкою до опалювального сезону у різних частинах району відрізняється, у деяких населених пунктах вона зовсім критична.

Що стосується прибережних ліній, де по цей день йде обстріл щодня, то там ситуація критична

«Якщо взяти села, які були раніше з газогонами, то там ситуація більш-менш краща, тому що газогони поремонтували, газ там є, в принципі, вони до зими будуть готові. Є там села, де дуже сильні руйнування, де мало людей, там ще газогони не до кінця зроблені. Але Велика Олександрівка, Борозенське – вони з газом. Те, що стосується прибережних ліній, де по цей день йде обстріл щодня, то там ситуація, скажу так, критична. Там не те, що опалення, там немає світла майже рік. Я маю на увазі такі пункти, починаючи від Золотої Балки й аж до Берислава, Михайлівки, Новоолександрівки. Люди що роблять? Пиляють посадки, як і раніше, самотужки заготовляють дрова, де безпечно можна зайти в посадку», – розповів голова районної ради.

Люди налаштовані або вирішувати проблеми з опаленням самотужки, або виїжджати, каже він. Він згадав, що минулого року багато громад забезпечували вугіллям через громадські організації й грантові кошти, які їм надавалися.

«Що буде цього року, поки що незрозуміло. Ті села, де пощастило, їм надали генератор, вони там якось качають собі воду зі свердловини, заряджаються, якось рятують життя. Я так розумію вони (жителі – ред.) розраховують на себе, на якісь посадки, які поряд, і так будуть виживати. Або будуть виїжджати, ситуація з минулим роком в цих селах навряд чи зміниться», – зауважив Сливченко.

Підприємство «Херсонгаз» на сторінці у Facebook повідомило, що станом на 5 вересня на території Високопільської громади Бериславського району Херсонщини газопостачання відновлено на 91%. До складу громади входять 2 селища – Високопілля та Архангельське, а також 20 сіл.

Ситуація на окупованій частині Херсонщини

Призначений Росією керувати окупованою частиною Херсонської області Володимир Сальдо 2 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у цій частині регіону вже начебто виконали 76% заходів з підготовки до зими. Для забезпечення енергопостачання об'єктів інфраструктури нібито закупили 208 резервних дизельних електростанцій. На додатковий ремонт електромереж, закупівлю техніки, обладнання та аварійного резерву матеріалів Міненерго Росії та підприємство «Россеті» начебто виділяють окупованій частині Херсонщини 310 мільйонів рублів.

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів «Новинам Приазов'я», що у більшості будинків у місті встановлене індивідуальне опалення. Якщо буде газ, то проблем з опаленням не буде.

Буває і по декілька днів немає ні води, ні електроенергії, ні зв'язку

«2007 року Нова Каховка остаточно перейшла на індивідуальне опалення, тому до зими, якщо буде газ, у 86% населення було індивідуальне опалення, тому загрози, з точки зору холодної зими, немає. Вода на сьогодні є й електроенергія теж. Але час від часу і останніми періодами достатньо регулярно зникає електроенергія в силу бойових подій, які відбуваються, зникає відповідно і вода. Особливо у сільській місцевісті, бо до складу території входить ще 8 населених пунктів на лівому березі. Там буває і по декілька днів немає ні води, ні електроенергії, ні зв'язку», – поділився міський голова.

«Дрова за російським паспортом»

Коваленко розповів, що у селах громади окупаційна влада обіцяє безплатно видати дрова тим, хто має російський паспорт.

«У деяких населених пунктах громади центральне опалення було тільки в бюджетних установах. То з правого боку – у Козацькому та Веселому всі ці бюджетні установи повністю знищенні. Взагалі ці населені пункти практично тільки адміністративно зазначені, абсолютна більшість житла там знищена, клуб, школи та дитячі садки. У населених пунктах з лівого боку, наскільки мені відомо, окупаційна влада обіцяє, що якщо є російський паспорт, будуть роздавати якісь там дрова чи пелети безплатно», – сказав міський голова.

Під час проведення псевдовиборів на окупованих територіях на захопленій частині Запорізької області людям за участь у так званому голосуванні також обіцяли надати по 2 тонни вугілля і по тонні дров.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

З деяких населених пунктів Херсонської області обов’язково евакуюють родини з дітьми, повідомив голова регіону Олександр Прокудін 14 вересня. Він не уточнив, із яких саме населених пунктів планують евакуювати родини з дітьми.

Також місцева Рада оборони змінила тривалість комендантської години – тепер вона триватиме з 20:00 до 6:00.