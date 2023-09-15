Нікополь атакували з артилерії: пошкоджені будівлі, обірвана лінія електропередач – влада

Російські військові в п’ятницю, 15 вересня, вкотре вдарили по Нікополю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог не полишає у спокої Нікополь. Шість обстрілів з важкої артилерії протягом дня. Російські окупанти пошкодили у місті навчальний заклад. Там повилітали вікна», – написав він.

Також, за словами місцевого чиновника, внаслідок удару армії РФ була понівечена господарська споруда та приватне підприємство, обірвана лінія електропередач.

«Попередньо поранених і загиблих немає», – підсумував Лисак.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.