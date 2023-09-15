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Нікополь атакували з артилерії: пошкоджені будівлі, обірвана лінія електропередач – влада

Наслідки обстрілів армією РФ Нікополя, 12 жовтня 2022 року, ілюстративне фото

Російські військові в п’ятницю, 15 вересня, вкотре вдарили по Нікополю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог не полишає у спокої Нікополь. Шість обстрілів з важкої артилерії протягом дня. Російські окупанти пошкодили у місті навчальний заклад. Там повилітали вікна», – написав він.

Також, за словами місцевого чиновника, внаслідок удару армії РФ була понівечена господарська споруда та приватне підприємство, обірвана лінія електропередач.

«Попередньо поранених і загиблих немає», – підсумував Лисак.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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