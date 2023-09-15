«Чекаємо на хороші новини»: Залужний обговорив потреби армії з партнерами із Британії та США

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом з керівником ГУР Кирилом Будановим та іншими генералами обговорили потреби українських військ та ситуацію на фронті з американськими та британськими партнерами.

За повідомленням Залужного, під час переговорів були також присутні командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа та заступник головнокомандувача ЗСУ генералом Михайло Забродський.

Головнокомандувач ЗСУ каже про те, що партнерів «детально ознайомили із оперативною обстановкою по всьому фронту». Крім того, заслухали командирів та «обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ».

«Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини», – написав головнокомандувач ЗСУ.

Крім того відомо, що союзники «зупинилися на питаннях посилення протиповітряної оборони України, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин».

Переговори пройшли напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 19 вересня. На ній Україну вперше представить новий міністр оборони Рустем Умеров.