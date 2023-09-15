Британія визнала російську ПВК «Вагнер» ​​терористичною організацією

Уряд Великої Британії оголосив про визнання російської приватної військової компанії «Вагнер» терористичною організацією. Це рішення набирає законної сили 15 вересня на підставі відповідного рішення парламенту від 6 вересня.

Згідно з повідомленням уряду, членство в ПВК «Вагнер» або його активна підтримка буде кваліфікуватися як кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання до 14 років позбавлення волі.

Раніше міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман заявила, що «Вашгнер» продовжує служити політичним цілям Кремля. За її словами, діяльність ПВК загрожує глобальній безпеці.

ПВК «Вагнер» стала 78-ю організацією в списку заборонених у Великій Британії організацій.



Раніше російську ПВК «Вагнер» визнали терористичною організацією парламенти Литви та Франції, Парламентська асамблея ОБСЄ. У США ПВК «Вагнер» визнали транснаціональною злочинною організацією та ввели санкції проти пов’язаних із нею компаній.