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Політика

Британія вносить ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій. Що це означає після зізнання Путіна?

Портрети засновника компанії «Вагнер» Євгена Пригожина (ліворуч) і військового ватажка цієї групи бойовиків Дмитра Уткіна (псевдо «Вагнер») біля імпровізованого меморіалу в Нижньому Новгороді, Росія, 27 серпня 2023 року

Уряд Великої Британії вирішив зарахувати російську військову компанію «Вагнер» до списку 79 організацій, що названі терористичними і діяльність яких повністю заборонена. Британські закони передбачають, що майно таких організацій конфісковується, а членство в них, чи співпраця, або дії на їхню підтримку караються – зокрема можливе ув'язнення на термін до 14 років, на що звертає увагу «Голос Америки».

Очільниця британського міністерства внутрішніх справ Суелла Браверман назвала ПВК «Вагнер» «військовим інструментом Росії Володимира Путіна», пов’язаним з «насильством, руйнуваннями і варварськими вбивствами».

Браверман подала до парламенту постанову щодо визнання «Вагнера» 6 вересня і очікують, що рішення набере силу закону цього місяця.

У Лондоні такий крок називають також відповіддю на заклик українського президента Володимира Зеленського і ознакою подальшої підтримки України в умовах російської агресії.

Засновник групи «Вагнер» Євген Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня кількома місяцями після бунту, за який російський президент Володимир Путін звинуватив «вагнерівців» у зраді.

Уламки літака армії РФ, нібито саме Іл-22М, який збили бойовиками компанії «Вагнер» під час «походу на Москву». Поле поблизу Бугаївки, Воронезька область, Росія, 24 червня 2023 року. «Вагнерівці» також збили 6 гелікоптерів російської армії
Уламки літака армії РФ, нібито саме Іл-22М, який збили бойовиками компанії «Вагнер» під час «походу на Москву». Поле поблизу Бугаївки, Воронезька область, Росія, 24 червня 2023 року. «Вагнерівці» також збили 6 гелікоптерів російської армії

Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала «Вагнер» терористичною організацією.

Тепер уряд повинен домагатися трибуналу над Путіним за його злочин агресії
Девід Ламі

Опозиційні політики в британському парламенті і деякі представники урядової Консервативної партії звинуватили уряд у затягуванні, заявляючи, що організація мала бути повністю заборонена вже давно.

«Це запізніло, але добре, що уряд нарешті вдався до дій. Тепер уряд повинен домагатися трибуналу, для суду над Путіним за його злочин агресії», – заявив чільний депутат член тіньового уряду опозиційної Лейбористської партії Девід Ламі.

Міністерство фінансів США наклало санкції на «Вагнер» назвавши групу «транснаціональною злочинною організацією».

ПВК «Вагнер» постала на початку російської війни проти України з 2014 року, коли Москва намагалася приховати свої військові дії під час захоплення Криму і в Донецькій та Луганській областях.

Засновник групи «Вагнер» Євген Пригожин на кладовищі «вагнерівців», які воювали проти України. Селище Горячий Ключ, Краснодарський край, Росія. Сріншот з відео, що було оприлюднене 6 квітня 2023 року
Засновник групи «Вагнер» Євген Пригожин на кладовищі «вагнерівців», які воювали проти України. Селище Горячий Ключ, Краснодарський край, Росія. Сріншот з відео, що було оприлюднене 6 квітня 2023 року

Згодом «вагнерівські» загони стали відомі діяльністю в Сирії та в кількох країнах Африки як військові найманці.

Зізнання Путіна

Москва впродовж років заперечувала будь-яку причетність до ПВК «Вагнер», але після відкритого вторгнення в Україну 2022 року президент Володимир Путін визнав, що бойові підрозділи «Вагнер» були повністю фінансовані з бюджету міністерства оборони Росії.

Підрозділи ПВК «Вагнер» взимку 2022–23 років брали провідну участь у російському наступі на місто Бахмут в Донецькій області і відомі зокрема тим, що у «вагнерівці» набрали багато колишніх в’язнів з російських тюрем, обіцяючи їм амністію.

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