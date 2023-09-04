«Подвиги вагнерівців» після фронту: у Росії говорять про стрибок рівня злочинності, спричинений найманцями

Після офіційного підтвердження загибелі керівників угруповання «Вагнер» – Євгенія Пригожина та Дмитра Уткіна – в авіакатастрофі у Тверській області РФ, експерти прогнозують у Росії вибухове зростання злочинності. Російська служба «Голосу Америки» зібрала інформацію.

У Підмосков'ї затримано трьох колишніх найманців так званої «ПВК Вагнер». Їх підозрюють у викраденні людей з метою викупу, повідомляють російські ЗМІ. Вони вимагали із родичів викрадених 5 мільйонів рублів.

Росією шириться страх, оскільки весь час з'являються нові повідомлення про «подвиги вагнерівців», які воювали в Україні.

Витягнуті до завершення відбуття покарання із колоній, повернувшись з фронту після тривалих кривавих боїв в Україні і невдалої спроби заколоту проти керівництва російського міноборони, врешті після загибелі тих, хто їм обіцяв «свободу, славу і гроші», бойовики-кримінальні злочинці угруповання «Вагнер» продовжують робити те, що вони найкраще уміють.

Убив шістьох

Видання «Медуза» повідомляє про понад десять убивств, іноді групових та з особливою жорсткістю, скоєних бойовиками «Вагнера» в Росії з початку року.

Резонансу набув випадок у Карелії, де у вбивстві шістьох людей та підпалі двох будинків з метою приховування злочину звинувачують раніше засудженого, а потім звільненого для участі у війні проти України, «вагнерівця» Ігоря Софонова.

Кількість інших злочинів, скоєних найманцями, завербованими Євгенієм Пригожиним із дозволу Кремля у місцях позбавлення волі, не піддається обліку. Тут і пограбування, і зґвалтування, і злісне хуліганство.

Насправді картина ще гірша, ніж те, що потрапляє у російські ЗМІ, вважає соціальний психолог Олексій Рощин.

В офіційну статистику з різних причин просто не потрапляє багато злочинів, скоєних колишніми «вагнерівцями», і далеко не всі з них доходять до суду і стають предметом гласності.

«Але головне, що в перспективі ситуація, напевно, буде ще похмурішою, – спрогнозував він в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки». – Тому що масштаби війни величезні, насправді. А історичний досвід вчить нас, що після воєн, особливо неправедних, чекай на розгул злочинності».

Як показує історія Афганістану, наводить приклад Олексій Рощин, «очевидно, що там у 90-тих не було б такого сплеску злочинності, якби раніше не було б підготовано стільки бійців для ОЗУ (організованих злочинних угруповань). Афганці, оформлені в різні угруповання, і самі брали активну участь у кримінальному переділі власності, у тому числі вбивали один одного всіма способами аж до вибухів на цвинтарі під час прощання з жертвами попередніх розбірок».

Зараз за науковою історичною аналогією легко спрогнозувати, що Росію має накрити хвиля злочинності разів у десять більша, аніж було у 90-і, вважає соціолог.

«Зрозуміло, що на Пригожину висить маса гріхів. Він був на виду, але не він вирішував. Пригожин сам по собі не міг би ногою відчиняти ворота будь-яких колоній. Можливо, це була і його ідея – набирати на зонах «зеків» у свої штурмові загони. І все ж основна відповідальність лежить на тих, хто це все схвалив, благословив і наказав заплющити очі на всі порушення закону під час спецоперації з рекрутування найманців у місцях ув'язнення. Тим більше що ініціативу Пригожина охоче підхопило міноборони», – резюмував Олексій Рощин.

Амністовані Путіним

Треба розуміти, що ці злочини зараз вчиняють найманці угруповання «Вагнер», які раніше були амністовані чи помилувані указом президента РФ, говорить у коментарі «Голосу Америки» член Московської групи Гельсінкі, юрист Ілля Шаблінський.

За його словами, вагнерівці на чиєсь лихо залишилися живими і на волі винятково завдяки діям російської влади.

«І хоч основна маса карних злочинців, витягнутих Пригожиним із в'язниць, все ж таки залишилася там, на полях України, під Бахмутом, Попасною і так далі, – уточнив Шаблінський. – Але й тих, хто вижив, вистачає. Звичайно, можна було і треба було очікувати від них продовження «подвигів», до яких вони звичні. Про це писали ще минулого року багато соціологів та ЗМІ. Говорили, що ті, хто повернеться з війни – ці вбивці, ґвалтівники, грабіжники – продовжать вести звичний для себе, тобто антисоціальний та кримінальний спосіб життя. Це все було цілком передбачуваним».

Провина Пригожина, звісно, у цьому є, але все ж таки головний винуватець тут – держава, наголошує Ілля Шаблінський.

За його оцінкою, Пригожин реалізовував задум, який узгодив із Путіним.

«У цьому немає жодних сумнівів. А як інакше? Хто б йому дозволив роз'їжджати колоніями, як до себе на дачу. Їхня ідея набрати головорізів, убивць, яким не було чого втрачати і які мали терміни по 10–15 років, і кинути їх на фронт проти українців, сама по собі аморальна. І тепер країна ще довго буде розхльобувати наслідки такого рішення, прийнятого вищою державною особою. Зрозуміло, що владі начхати, як на екснайманців, так і на простих людей», – сказав юрист і правозахисник.