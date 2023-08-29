Білий дім припускає, що за смертю Пригожина стоїть Кремль – Reuters

Білий дім близький до того, щоб оголосити Кремль відповідальним за смерть очільника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина, повідомила 29 серпня агенція Reuters.

«Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивств опонентів», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Цей коментар слідує за словами президента США Джо Байдена, сказаними ще в день загибелі ватажка російської групи найманців. Американський лідер, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін». Західна преса написала про можливі версії збиття ракетою чи закладення вибухового пристрою на борту.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічною несправністю та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Водночас розвідка США все ще визначає причини катастрофи з літаком Пригожина.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності голови ПВК «Вагнер» і організатора невдалого збройного заколоту у Росії Євгена Пригожина. За повідомленнями, літак летів із Москви і впав у населеній місцевості на шляху до Санкт-Петербурга. У списку пасажирів, за даними «Росавіації», був голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Смерть усіх, хто був на борту, а це семеро пасажирів і троє членів екіпажу, згодом офіційно підтвердили.