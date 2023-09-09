Російські військові вдарили по Нікопольщині, влучили в підприємство – влада

У суботу, 9 вересня, сили РФ знову атакували Нікопольщину, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«За день російська армія цілила по Нікопольщині чотири рази. Обстрілювала її з важкої артилерії та скидала боєприпаси з безпілотника», – йдеться в дописі.

Місцевий чиновник каже, що удари армії РФ прийшлись по Нікополю та Марганецькій громаді – було пошкоджене комунальне підприємство, люди не постраждали.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.