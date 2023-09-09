У ГУР розповіли, чого чекати від російської армії восени

Армія РФ восени продовжить атакувати територію України, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть», – заявив він.

Юсов додав, що якщо оцінювати, чи буде цей осінньо-зимовий сезон важчим, чи «легшим» у сенсі забезпеченням енергетики – «це насамперед питання до енергетиків та уряду».

«Засобів ППО та ПРО стало більше, з цієї точки зору Україна краще готова до атак. Але зрозуміло, що ураження за минулу осінь та зиму теж були значними», – заявив представник ГУР.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.