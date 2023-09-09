Україна домовилася з Японією про початок переговорів щодо гарантій безпеки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Йошімасою Хаяші, який перебуває з візитом в Україні, повідомляє пресслужба українського лідера.

Відомо, що вони домовились про початок перемов щодо гарантій безпеки.

«Привітав в Україні міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу. Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7», – йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував міністру за чітку позицію Японії, «яка сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії та продовжує підтримку для нашої країни».

Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші відвідує Україну 9 вересня з неоголошеним раніше візитом. Як повідомило Kyodo News, це перший візит міністра закордонних справ Японії в Україну відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що двосторонній договір із США щодо гарантій безпеки для України має бути схожим на «ізраїльську модель».

Декларація G7 про підтримку України передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 й іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Станом на 26 серпня, за словами Зеленського, до цієї декларації приєдналися майже 30 країн.