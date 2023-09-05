Посольство РФ у Данії оголосило про зупинку роботи консульського відділу

Посольство Росії у Данії оголосило про зупинення роботи консульського відділу після скорочення кількості диппрацівників. Із 6 вересня буде припинено прийом заяв та документів з усіх консульських питань, включаючи оформлення паспортів, нотаріальні дії та оформлення віз. Готові документи видаватимуться до 25 вересня.

Призупинення роботи консульського відділу в російському посольстві пояснили «безпрецедентним рішенням данської влади щодо скорочення чисельності російських дипломатичних працівників у Данії».

1 вересня МЗС Данії заявило про скорочення штату посольства РФ у Копенгагені до 25 осіб. Після скорочення, процес якого має завершитися до 29 вересня, у російському посольстві має залишитись п’ять дипломатів та двадцять адміністративно-технічних співробітників.

«Протягом тривалого періоду Данія та Росія вели переговори щодо видачі віз данським співробітникам посольства Данії в Москві з метою збереження повноцінного функціонування посольств у Данії та Росії. Ці переговори не дали жодних результатів, оскільки російська сторона неодноразово намагалася включити до них візові запити для співробітників російської розвідки», – йдеться у заяві МЗС Данії.

У квітні 2022 року Данія заявила про висилку 15 російських дипломатів. Таке рішення МЗС країни ухвалило після повідомлень про воєнні злочини російської армії в українському місті Буча. З тієї ж причини вислали представників російських посольств Італія, Швеція, Іспанія, Японія та інші країни.