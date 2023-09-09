Україну відвідує міністр закордонних справ Японії

Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші відвідує Україну 9 вересня з неоголошеним раніше візитом.

Як повідомили в МЗС Японії, в Києві Хаяші проведе переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і підтвердить, що Японія співпрацюватиме з міжнародним співтовариством для впровадження суворих санкцій проти Росії та надаватиме підтримку Україні для якнайшвидшого припинення агресії Росії.

Як повідомило Kyodo News, це перший візит міністра закордонних справ Японії в Україну відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.