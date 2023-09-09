Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Україну відвідує міністр закордонних справ Японії

Як повідомило Kyodo News, це перший візит міністра закордонних справ Японії в Україну відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші відвідує Україну 9 вересня з неоголошеним раніше візитом.

Як повідомили в МЗС Японії, в Києві Хаяші проведе переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і підтвердить, що Японія співпрацюватиме з міжнародним співтовариством для впровадження суворих санкцій проти Росії та надаватиме підтримку Україні для якнайшвидшого припинення агресії Росії.

Як повідомило Kyodo News, це перший візит міністра закордонних справ Японії в Україну відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG